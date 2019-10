Tentazione nazionale per Castrovilli. Mancini ci sta pensando seriamente

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano sportivo, la tentazione di chiamare in nazionale il centrocampista viola Gaetano Castrovilli è forte da parte di Mancini. C’è il desiderio di testare il talento del ragazzo sul campo, per studiarne potenzialità e caratteristiche tattiche in chiave azzurra. Il Commissario tecnico sta guidando l’Italia con ottimi risultati verso la qualificazione ad Euro 2020, basteranno 3 punti nelle prossime 4 gare per avere la certezza matematica della qualificazione. Torneo che inizierà il 12 giugno proprio a Roma. Decisivi i prossimi impegni, Italia-Grecia, il 12 ottobre all’Olimpico, e Liechtenstein-Italia, il 15 a Vaduz.

