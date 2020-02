Castrovilli si riprende la Fiorentina: la paura è alle spalle, contro l’Atalanta ci sarà

Castrovilli c’è, ritornerà nel suo ruolo di dirimpettaio di Benassi nel centrocampo della Fiorentina. La Nazione rassicura sul numero 8, che ha svolto ieri l’intero allenamento con i compagni, come accade da martedì. La paura è passata, Gaetano è sereno e pronto a tornare in campo, ossigeno puro per Iachini dopo gli esperimenti con Pulgar e Ghezzal al posto del genietto pugliese. La vicinanza della fidanzata Rachele e del grande amico Ribery ha permesso un tranquillo recupero verso la presenza da titolare contro la Dea.