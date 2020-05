Castrovilli si è preso la 10. Così Rocco rivede il suo Baggio

Rocco Commisso lo ha battezzato come il prossimo n° 10 della Fiorentina. Gaetano Castrovilli sarà il nuovo leader, non solo tatticamente, sul quale il presidente viola vuole puntare per riaccendere i riflettori su una dinastia che da qualche stagione sembrava sulla via dell’estinzione. Come scrive La Nazione, il centrocampista raccoglierà l’eredità pesante di Rui Costa, Baggio, De Sisti, Montuori, ma anche di Eysseric, Pjaca e Boateng, che negli ultimi tempi non hanno reso onore alla storia della società viola. Il primo a intravedere in Castrovilli qualcosa di Antognoni fu Vincenzo Montella, ma anche l’Unico 10 ha accettato con piacere questo paragone e per finire le parole di Commisso hanno sgombrato il campo da qualsiasi dubbio: Firenze sogna con una maglia che racconta classe, orgoglio e fantasia.