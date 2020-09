Castrovilli segna e scaccia le pressioni. Volano cuori viola in attesa del rinnovo

Non era facile scacciare le pressioni della stagione della conferma, della maglia numero 10 e delle richieste di gol da parte di Iachini. Gaetano Castrovilli, però, ha fatto centro col Torino, regalando alla Fiorentina i primi tre punti della stagione. La Nazione non sorvola sul fatto che il resto della sua partita, fino al gol, era stato in apnea, ma alla fine la famiglia ha potuto festeggiare in quel di Minervino Murge, dove le gesta di Gaetano sono sempre seguite. Quando sarà possibile, papà Mario e mamma Michela saliranno a Firenze per sostenere da vicino il loro ragazzo. Intanto i cuori viola si moltiplicano, e all’orizzonte si profila un rinnovo sacrosanto fino al 2025, per il quale i discorsi sono già avviati. Il CT Mancini prende nota…

