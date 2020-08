Castrovilli, pronto il rinnovo fino al 2025: ad ore l’incontro tra club e agente

L’incontro è servito. Ad ore la Fiorentina vedrà l’entourage di Castrovilli e la missione è chiara: ulteriore rinnovo del contratto fino al 2025 con importante ritocco dell’ingaggio (le indiscrezioni che filtrano dall’edizione di oggi di Stadio parlano di uno stipendio raddoppiato rispetto al milione più bonus annuo attuale). Si tratterebbe di una soluzione gradita da entrambe le parti, perché Gaetano a Firenze sta bene e ha preso il volo; così come dall’altra parte la società viola vorrebbe blindarlo ulteriormente per difenderlo dagli attacchi delle big. Dalla Roma all’Inter, dal Napoli alla Juventus. Visti i buoni rapporti e la stima reciproca, potrebbero bastare pochi minuti per firmare; ma si sa, nel mercato tutto può succedere.