Castrovilli oggetto del desiderio per molti club. In estate confronto con Commisso

Gaetano Castrovilli è senza dubbio una delle sorprese più liete della Serie A. Il suo lavoro in mezzo al campo ha stregato tutti, tanto da meritarsi un rinnovo di contratto con adeguamento fino al 2024. Pradè lo ha blindato, l’exploit del ragazzo di Canosa è stato così luminoso da attirare a se le attenzioni di molte big. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, lo scorso gennaio sono stati rifiutati 40 milioni di euro dal Napoli. Commisso è stato categorico, Gaetano non si tocca. Anche adesso, nonostante lo stop a causa dell’emergenza Covid-19, molti Ds portano avanti i contatti per la sessione di calciomercato estiva. Castrovilli piace molto anche all’Inter di Antonio Conte, l’ex bianconero stravede per lui. In Estate arriveranno sicuramente altri assalti, ma la strategia gigliata è chiara. Si cercherà un contatto diretto con il ragazzo per capirne lo stato d’animo e le intenzioni, ribadendo la sua centralità nel progetto Fiorentina. Commisso si spenderà in prima persona per difendere il suo patrimonio e regalare la sua permanenza ai tifosi.