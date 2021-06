Castrovilli, dopo le delusioni l’obiettivo è il rilancio

Il piano di Gattuso per il centrocampista

Come riportato da Repubblica per Gaetano Castrovilli la stagione passata non è stata certo esaltante, ma con Gattuso sogna nuovamente un ruolo da protagonista. L'ascesa dell'ex Bari è stata rapida, la prima stagione con la maglia della Fiorentina ha impressionato tutti. Sprazzi di talento puro ed una continuità disarmante avevano riempito gli occhi dei tifosi. Anche la seconda stagione, sotto la guida di Iachini, era partita nel migliore dei modi. Quattro gol nelle prime cinque gare di campionato servendo anche un assist. La strada era quella giusta per trascinare la Viola e prenotare un posto all'Europeo, ma poi qualcosa non è andato per il verso giusto. Con l’arrivo di Prandelli ed una classifica sempre più preoccupante, Castrovilli gioca ma perde brillantezza. Riuscirà a segnare soltanto un altro gol, contro lo Spezia a febbraio, prima di perdere anche il posto nel finale di stagione.