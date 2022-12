Castrovilli nei due in mediana con Amrabat. Ecco come cambia la Fiorentina

Più di una semplice idea. Con il rientro di Gaetano Castrovilli, mister Italiano può giostrare i suoi elementi a centrocampo partendo proprio dal numero 10, che contro il Lugano è stato provato nei due di centrocampo del 4-2-3-1. Come scrive La Gazzetta dello Sport, in questa posizione Castro avrebbe licenza di spingere in avanti nel corridoio centrale e diventare contemporaneamente primo portatore di palla ed incursore dalle retrovie, agevolato dalla presenza accanto di uno come Amrabat.