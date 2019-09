Castrovilli, magic moment: titolare contro la Juve e la Fiorentina vuole prolungargli il contratto

Il Corriere dello Sport si concentra su Gaetano Castrovilli, quasi sicuro di una maglia da titolare per la gara contro la Juventus. Se Montella lo confermerà, avrà l’occasione più importante della sua finora breve carriera. In un anno il suo mondo si è capovolto. Il tecnico lo ha promosso fin da subito. Bologna e Livorno ci hanno provato, ma la Fiorentina ha detto no. Castrovilli si è subito preso il posto accanto a Badelj e Pulgar. Andando di questo passo, non ci sarebbe da meravigliarsi di trovarlo in una delle prossime convocazioni azzurre. Non solo perché la società sta parlando con il procuratore, Michelangelo Minieri (ex viola) per allungare il contratto (l’attuale scadrà nel giugno 2021) con adeguamento economico. L’obiettivo potrebbe essere il 2023.