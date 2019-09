Castrovilli l’ago della bilancia. Senza di lui centrocampo in crisi

Tra Badelj e Pulgar spunta… Gaetano Castrovilli. La prima Fiorentina di Montella costruì la sua identità in mezzo al campo, questa ci proverà. La coesistenza del croato e del cileno non sembra possibile, visto che da soli non possono supportare la propensione offensiva degli esterni, quindi almeno per il momento in mezzo al campo saranno aiutati da un compagno. Ovvero l’ex Cremonese, la prima vera nota lieta di questo avvio di stagione. Giocatore capace di palleggiare, recuperare palla e di spingersi in avanti: il modello di giocatore che Montella vorrebbe sempre. Il Ct Roberto Mancini lo segue con attenzione, già a ottobre potrebbe convocarlo a Coverciano.