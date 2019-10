Castrovilli in nazionale: tutto rimandato a novembre

Con l’infortunio di Stefano Sensi in Inter-Juve, senbrava che le porte della nazionale potessero spalancarsi per Gaetano Castrovilli. Niente da fare però. Roberto Mancini richiamerà Sandro Tonali dopo il primo impegno con l’Under 21. Come scrive La Nazione, tutto rimandato al mese di novembre, dunque, quando con la qualificazione agli Europei in tasca Mancini potrà iniziare a testare i protagonisti della Nazionale che verrà.

