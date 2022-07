Castrovilli: in attesa del recupero ecco i nomi per il centrocampo

Da non tralasciare nemmeno l'ipotesi di un nome nuovo che potrebbe spuntare per il centrocampo viola, la cui identità resta top secret

Complice la lunga indisponibilità, la dirigenza è nel frattempo al lavoro per trovare un sostituto, o comunque un giocatore che abbia le stesse caratteristiche di Castrovilli, titolarissimo ed in formissima prima dell’infortunio. I nomi accostati ai viola sono di assoluto spessore: Luis Alberto resta il sogno, Lo Celso una suggestione molto difficile, Nedim Bajrami (LA SCHEDA) una soluzione più contenuta e in linea anche con le richieste di Italiano. Da non tralasciare nemmeno l'ipotesi di un nome nuovo che potrebbe spuntare e la cui identità resta top secret.