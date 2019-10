Castrovilli, il predestinato: dal pronostico dello zio all’esultanza doppia. E ora il rinnovo

Su La Nazione si parla di Gaetano Castrovilli. Prima la «Naruto run» con Ceccherini e Venuti, poi il pensiero a mamma Michela, in lacrime davanti alla tv. Così ha festeggiato il suo primo gol in Serie A, in un giorno non banale per chi come lui è di Minervino Murge: il 29 settembre è San Michele, patrono al quale era tanto devoto il nonno di Gaetano, il primo a credere nelle qualità del nipotino. Zio Minbo, quando il numero 8 viola aveva appena undici anni, pronosticò che sarebbe arrivato in nazionale, suscitando prese in giro e anche un bisticcio. Ma il tempo è galantuomo… Intanto si continua a lavorare per il rinnovo: a giorno nuovo contatto tra il suo agente Minieri e il ds Pradè, entro metà mese arriverà la firma fino al 2024 con ingaggio raddoppiato e a salire, più una serie di bonus.