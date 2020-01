Castrovilli fa sognare coi suoi dribbling: è secondo in Italia

“Le danze rimbalzanti di Gaetano Castrovilli“. Così La Gazzetta dello Sport definisce le piroette che portano Castro a saltare sistematicamente l’uomo, con percentuali e numeri inferiori solo a Boga, il funambolo del Sassuolo del quale anche Dragowski sa qualcosa. Per il genietto di Minervino Murge 90 dribbling tentati e 61 riusciti, meglio di gente come Zaniolo, Kulusevski e Orsolini, anche contando come dribbling le progressioni palla al piede. E così la Serie A si riscopre un campionato di scartatori, anche se siamo ancora lontani dalle medie europee (Zaha del Crystal Palace ne ha tentati 220!).