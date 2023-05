Castrovilli è tornato e punta il Basilea. Il tuttofare del centrocampo

Il talento barese ieri ha sfoderato una grande prestazione, e un avviso per Italiano in vista di giovedì

Il Corriere Dello Sport analizza la prestazione di Gaetano Castrovilli. Il 10 è tornato, non da ora. Ma sta acquisendo sempre più sicurezza, aggiunge qualità e continuità alle sue prestazioni. Se poi ci aggiunge anche i gol, alla partita numero 54 della Fiorentina sarà sicuramente utile nel finale di stagione. Ieri ha tirato fuori una prestazione da mediano-mezz'ala di ottimo livello. Alternando giocate di fino, a recuperi palla. I 4 gol stagionali non sono pochi, e in più le parole da leader nel post gara. Lui vuole esserci contro il Basilea, e Italiano sicuramente ci penserà.