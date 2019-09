Castrovilli è pronto all’esame San Siro

Come scrive La Nazione, la conferma in blocco della formazione è un dettaglio da non sottovalutare per Vincenzo Montella, che dalla stagione 2013-14 non è mai riuscito a mandare in campo tutti i suoi giocatori migliori. Quell’anno Rossi, Gomez e Cuadrado ebbero solo due volte la possibilità di giocare insieme. Adesso l’aria sembra cambiata e qualcuno sarà costretto a fare gli straordinari, come Gaetano Castrovilli che farà il suo esordio stasera alla Scala del Calcio. Per la prima volta in carriera l’ex Bari e Cremonese giocherà a San Siro e sarà uno degli osservati speciali. Per Franck Ribery invece si tratta di un ritorno: l’ultima a febbraio 2011, quando col Bayern vinse per 1-0 contro l’Inter in Champions: decise un gol di Mario Gomez al 90′.