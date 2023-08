Castrovilli e le tre opzioni per l’inizio di stagione del 10 viola

La Gazzetta Dello Sportanalizza la situazione di Castrovilli, e del suo stallo sul rinnovo. Il ragaazo vorrebbe rimanere a Firenze, per gratitudine per òa società e per la stima che ha di Italiano. Il centrocampo a 3 ben si adatta alle sue caratteristiche. E anche la viola lo vuole trattenere. Castrovilli chiede almeno la cifra che percepisce adesso, ovvero 2 milioni più bonus. Invece la Fiorentina vorrebbe diminuire la parte fissa e scendere sotto i due milioni. Le opzioni per l'inizio della prossima stagione sono 3. Iniziare l'annata n scadenza, rinnovare o cederlo prima di settembre