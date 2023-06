Castrovilli e il rinnovo, la Fiorentina si muove? Ecco il contratto

Castrovilli, tra l’altro, proprio a inizio anno ha cambiato agente, passando da Michelangelo Minieri (a Firenze conosciuto anche da giocatore della Florentia Viola) per entrare nella World Soccer Agency

La Nazione si sofferma su Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina andrà in scadenza e si intensificano i rapporti tra le parti per arrivare ad un accordo. Castrovilli, tra l’altro, proprio a inizio anno ha cambiato agente, passando da Michelangelo Minieri (a Firenze conosciuto anche da giocatore della Florentia Viola) per entrare nella World Soccer Agency che fa capo ad Alessandro Lucci, procuratore che con la Fiorentina ha ottimi rapporti. Aspetto questo che potrebbe favorire una soluzione positiva della trattativa. L’idea, appunto, sarebbe quella di proporre un accordo pluriennale, legando a lungo Castrovilli alla Fiorentina.