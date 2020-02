Caceres: problemi familiari in Uruguay, torna stasera a Firenze

Sabato contro l’Atalanta il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini avrà a disposizione una rosa più completa rispetto alla trasferta di Torino. Come scrive questa mattina Il Corriere dello Sport Stadio, rientreranno gli squalificati Milenkovic e Caceres, anche se quest’ultimo tornerà soltanto questa sera in città a causa di alcuni problemi familiari in Uruguay. A centrocampo c’è da valutare e monitorare le condizioni di Gaetano Castrovilli. Il numero 8 viola sta recuperando per tornare in campo e starà a Iachini l’ultima parola. In attacco, solito staffetta tra Cutrone e Vlahovic per affiancare Federico Chiesa nell’attacco della Fiorentina.