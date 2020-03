Castrovilli-De Paul, l’Inter mette i bastoni tra le ruote viola: il punto

Castrovilli e De Paul come Barella e Sensi. Sembrano loro i due centrocampisti scelti da Antonio Conte, scrive Tuttosport, a meno che il possibile passaggio di Lautaro al Barcellona non porti in dote proprio un rinforzo (Vidal o Arthur) per la mediana. Sia per Gaetano che per Rodrigo servono 35-40 milioni minimo, e per il viola Conte ha espresso massima preferenza. Certo, Commisso non vuole cedere, ma gli acquisti della Fiorentina ammettono una cessione in quel reparto (Amrabat arriverà a fine giugno) e Dalbert potrebbe essere la carta giusta per abbassare le pretese del tycoon. Il discorso Chiesa, invece, è un altro, e andrà affrontato separatamente…

In entrata invece sono tre gli affari in ponte per la Fiorentina