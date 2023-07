Castrovilli, così non si rinnova: la Fiorentina rischia davvero tanto

"Ne stiamo parlando, ma al momento la distanza è ampia".Così Joe Barone ha descritto la situazione che riguarda Gaetano Castrovilli. Come sappiamo, il centrocampista della Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2024 e sta lavorando con la società viola per arrivare ad un accordo sul rinnovo. Accordo, che al momento, sembra davvero complicato. Infatti, la distanza tra le parti è davvero ampia: il numero 10 viola chiede uno stipendio vicino a quello dei top player della squadra (intorno ai 2,5 milioni), la Fiorentina non vorrebbe andare oltre i 2. La fumata bianca è davvero lontana e così, la Fiorentina rischia di iniziare la stagione con un giocatore in scadenza. Non un qualcosa di positivo per la programmazione di un club.