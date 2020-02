Castrovilli col sombrero e le redini della squadra, a 23 anni è già leader

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra su Gaetano Castrovilli, festeggiato dalla Fiorentina e nel giorno del suo compleanno con un videomontaggio della giocata più spettacolare, il sombrero (VIDEO), ma anche da colleghi e amici. Se lo coccolano tutti, perché mostra una personalità spiazzante per la sua giovane età. Ribery gli ha insegnato alla perfezione come si fa il leader, chiedere a Vlahovic per conferma, ma senza perdere la grande umiltà che lo ha sempre caratterizzato, fin da quando ha intrapreso il viaggio della speranza dalla Puglia.

La sfida, a un girone dal suo primo gol in A, è quella di tornare a battere una big tra le mura amiche, facendo esultare i tifosi con qualche altro sombrero al Milan. E possibilmente con un gol, che manca da tre mesi abbondanti. Ma con giocate del genere, i gol si possono anche lasciare agli altri…