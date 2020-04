Castrovilli, Chiesa e Milenkovic: 55 milioni di no

La Nazione si concentra su Chiesa, Castrovilli e Milenkovic. I tre, si legge, trascorreranno l’estate senza distrazioni di mercato. Se la triplice cessione avesse preso corpo nel luglio del 2019, la Fiorentina avrebbe messo in cassaforte non meno di 160 milioni. Così suddivisi: 80 per Chiesa, 40 milioni per Castrovilli e altrettanti per Milenkovic. Se Commisso decidesse di cedere tra qualche mese i tre gioielli, incasserebbe poco più di 100 milioni di euro a causa del Covid-19. Ripartiti come? Oggi, se la Juve o chi per essa, dovesse chiedere Chiesa non offrirà una cifra cher superi i 50 milioni. Castrovilli? Bravo, grande prospettiva, ma in attesa di esperienze internazionali vale 30 milioni. Milenkovic? Gli analisti di transfermarkt.it assestano il suo prezzo intorno ai 25 milioni. Dunque, riassumendo, se il pacchetto pregiato, nel 2019, avrebbe fruttato 160 milioni, nel 2020 ne porterebbe in cassa ‘appena’ 105. Quindi 55 di meno.