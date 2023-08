Castrovilli, cessione o rinnovo: non c’è altra via. E si muove un club di A

L'addio a zero non è contemplato. Intanto, come riporta la Nazione, la Lazio sembra muovere passi importanti verso il centrocampista, stimato non poco da Sarri.

La Fiorentina ha parlato con Gaetano Castrovilli dopo il suo ritorno dall'Inghilterra. Il club viola vuole trovare al più presto una soluzione che si articola in due strade: una cessione immediata o il rinnovo. L'addio a zero non è contemplato. Intanto, come riporta la Nazione, la Lazio sembra muovere passi importanti verso il centrocampista, stimato non poco da Sarri. Anche in Spagna alcuni club avrebbero chiesto infiorazioni sul giocatore. Nei prossimi giorni la Fiorentina capirà che strada intraprendere con il giocatore.