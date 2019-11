Castrovilli azzurro: la telefonata al termine dell’allenamento

Il suo telefono è squillato attorno all’ora di pranzo, appena terminato l’allenamento. La società viola ha fatto i complimenti a Gaetano Castrovilli per la convocazione in Nazionale, dopo esser stata avvertita poco prima dalla Federazione. Il n° 8 viola si aspettava la chiamata del ct, con cui ha avuto frequenti contatti in questi mesi, ma certo non con le scarpe fangose addosso. Poi la chiamata a mamma Michela e alla fidanzata Rachele con cui ha deciso di festeggiare a cena, senza eccedere, con un filetto al pepe verde in uno dei suoi ristoranti preferiti. Questa la ricostruzione de La Nazione.