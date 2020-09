Castrovilli a San Siro un anno dopo la prima rete. C’è voglia di bis

Esattamente il 29 Settembre di un anno fa Gaetano Castrovilli ha segnato il suo primo gol in Serie A, a San Siro ma contro il Milan. Dopo il timbro della prima giornata contro il Torino, c’è voglia di ripetersi per Castrovilli che vuole battere il record delle tre reti della scorsa stagione. Curiosità per vedere anche il dialogo a centrocampo con Amrabat, all’esordio dopo aver scontato la squalifica contro il Torino. L’Inter è anche una delle corteggiatrici di Castrovilli, l’intenzione di Gaetano è molto diversa: c’è voglia di sfoderare una grande prestazione e di andare in cerca del bis a San Siro. Lo scrive “Il Corriere dello Sport“. NUOVO STADIO, L’IDEA DI ROCCO

