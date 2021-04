Castrovilli, 2021 in salita: solo tre gare da 90′. Ma con la Juve tocca a lui

Tanti problemi lo hanno limitato in questa prima parte di anno. A Verona doveva partire titolare, salvo poi il riacutizzarsi del dolore

Tra acciacchi muscolari - con cui convive ormai da settimane - e prestazioni al di sotto dei suoi standard, Gaetano Castrovilli si è abituato ultimamente a non avere la certezza di un posto da titolare. Niente di particolarmente grave, ma è evidente come il suo rendimento quest'anno sia stato a scartamento ridotto. La Nazione si concentra sul periodo complicato del n° 10 viola, che rispetto a un anno fa ha visto calare il suo apporto alla causa e anche il suo minutaggio.

L'ultima gara in cui ha disputato tutti i novanta minuti risale al 14 febbraio e in questa prima parte di 2021 i match giocati per intero sono complessivamente solo tre. E a Verona è andata ancora peggio: come riporta il quotidiano, fino alla rifinitura del martedì il centrocampista doveva partire titolare ed era sicuro di giocare dal 1', salvo poi essere schierato solo nel finale da Iachini, con cui condivide un rapporto speciale. Il motivo sta nei fastidi che all'improvviso sono tornati a farsi sentire, e per questo è stato buttato nella mischia solo all'85°. Con la Juve però, Bonaventura sarà squalificato e toccherà a lui, posto che gli acciacchi possano dargli una tregua.