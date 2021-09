Castro, ora tocca a te: la Fiorentina aspetta il suo 10

La Fiorentina aspetta il miglior Castrovilli, che fin qui ha messo insieme solo una presenza da titolare e un assist

Siamo solo all'inizio di questo lungo campionato, ma la Fiorentina ora aspetta con impazienza il suo numero 10. Reduce da due panchine e una presenza da titolare, ora ci si aspetta qualcosa di più da Gaetano Castrovilli. Ne parla questa mattina Repubblica, sottolineando come i problemi di pubalgia che lo hanno attanagliato nella scorsa stagione adesso debbano lasciare spazio a ritmo e voglia in vista anche dei mondiali. È infatti questo uno dei grandi obiettivi messi nel mirino dal centrocampista, che - non va dimenticato - è campione d'Europa, seppur non da protagonista. Già oggi Italiano si aspetta molto da lui, che finora ha firmato un assist per Gonzalez contro il Torino. La sua rapidità, imprevedibilità e capacità di inserirsi sono chiavi da sfruttare, così come la capacità di essere competitivo in mezzo al campo. E la viola lo attende.