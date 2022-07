Castro, bentornato: per lui, pronto un super programma

Come riportato dalla Nazione, la Fiorentina ha riabbracciato nella giornata di ieri Gaetano Castrovilli. Il centrocampista si è sottoposto ad una visita di controllo al ginocchio e da Domenica tornerà ad allenarsi. Infatti, per lui è previsto un super programma di allenamento a Moena per rimettertelo in sesto in vista del campionato.