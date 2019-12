Casting Viola, si cerca una spalla per Vlahovic. Cutrone o Petagna in pole

La Fiorentina già da tempo è pronta a muoversi sul mercato. Come rivelato dal Corriere dello Sport-Stadio, Pradè e Barone sono in attesa delle valutazioni tecniche di Iachini, a cui hanno dato una settimana di tempo per conoscere la rosa. Intanto stanno sondando il terreno con procuratori ed intermediari di mercato. Il summit di ieri è stato indicativo, ed ha confermato la volontà di acquistare rinforzi in ogni reparto.

In attacco, il profilo ricercato è quello di un bomber d’area di rigore che possa fare da spalla a Vlahovic. Il giovane serbo è l’unica nota lieta della Fiorentina e va supportato togliendogli eccessive responsabilità. Petagna e Cutrone sono i due candidati principali, strapparli a Gennaio dai loro rispettivi club non sarà semplice. La concorrenza è elevata, ed il prezzo di entrambi supera abbondantemente la doppia cifra. Rischia di scatenarsi un gioco al rialzo, con tante squadre in cerca di una punta. La Spal, in lotta per la salvezza, dovrebbe privarsi del suo punto di riferimento offensivo. La Fiorentina, per sbloccare la trattativa, potrebbe inserire nell’affare alcuni esuberi della rosa come Bryan Dabo. C’è la fila anche per Simone Zaza del Torino, i granata più volte lo hanno dichiarato incedibile ma il mercato è imprevedibile. Attenzione inoltre agli esterni d’attacco. Se si presenterà l’occasione giusta, Pradè è pronto a fare offerte per quei candidati che durante l’estate sono sfumati. Suso, Berardi e Politano su tutti, questi calciatori piacciono molto anche se rimangono piste difficilmente percorribili a causa dell’elevato costo.