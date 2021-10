Caso Insigne, il rinnovo è lontano. De Laurentiis offre un ingaggio più basso

Tante società di Serie A devono fare i conti con la questione rinnovi, sempre più difficile far firmare i prolungamenti

Anche nel Napoli, prossimo avversario della Fiorentina, sta tenendo banco un caso legato al rinnovo che non arriva di un top player. Lorenzo Insigne, capitano dei partenopei, ha il contratto in scadenza a giugno ma nonostante le prolungate trattative l'accordo con la società sembra lontano. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis offre un ingaggio al ribasso (circa il 30%) rispetto ai 4,5 milioni che il fantasista guadagna attualmente. Al contrario, il giocatore si aspetta un aumento per premiare le buone prestazioni. Sempre secondo il quotidiano, l'affare non sta decollando e si sta creando imbarazzo tra le parti. L'obiettivo è però evitare polemiche e danneggiare il gruppo in lotta per lo scudetto.