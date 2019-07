Come abbiamo riportato ieri, c’è un altro medico indagato per la morte di Davide Astori. Si tratta di Pietro Amedeto Modesti, direttore della Medicina sportiva di Careggi. Come scrive il Corriere Fiorentino, domani lo stesso Modesti, con il professor Giorgio Galanti (ex responsabile dello staff medico viola) e la sua collaboratrice Loira Toncelli, sarà sentito in procura dal pm Antonino Nastasi, titolare dell’inchiesta.