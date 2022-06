Casella attacco: rebus Piatek, 4 i nomi in lizza per sostituirlo

Sul Corriere Dello Sport oggi in edicola si parla anche della situazione in attacco della Fiorentina: i viola dovranno ben presto valutare la posizione di Piatek e di eventuali sostituti. Il polacco non sarà riscattato dai viola, che potrebbero però provare a chiedere il prestito per un altro anno. Un'opzione in verità non troppo ventilabile, visto che la società si sta guardando intorno alla ricerca di una nuova pedina. Il quotidiano cita fra le piste seguite quella di Joao Pedro (SCHEDA) ma anche quella dell'interista Pinamonti (SCHEDA), gradita a Italiano.