Casarin sul rigore in Fiorentina-Juventus: “Giusto, bravi Massa e Giacomelli”

L’ex arbitro Paolo Casarin ha commentato all'interno della sua rubrica sul Corriere della Sera l’operato di Massa in Fiorentina-Juventus. Le sue parole: "Massa-Giacomelli, arbitri di Fiorentina-Juventus, si sono ben comportati tecnicamente e disciplinarmente. In particolare il rigore concesso alla Fiorentina, per tocco di braccio alto di Rabiot, è stato controllato anche alla Var e quindi concesso giustamente".