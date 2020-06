Nella sua rubrica “Fischio finale” per il Corriere della Sera, l’ex arbitro Paolo Casarin analizza anche il rigore concesso da Fabbri alla Lazio:

Il rigore di Caicedo è difficile da leggere alle spalle dei due giocatori, ma facile per il Var e per tutti i telespettatori. Ovviamente Fabbri insiste sulla sua decisione, il Var non può imporgli la rivisitazione.