Casarin: “Indiscutibile il primo rigore per il Milan”

Nel suo articolo per il Corriere della Sera, l’ex arbitro Paolo Casarin si è soffermato brevemente anche su Milan-Fiorentina, gara diretta da Abisso che ha concesso due rigori ai rossoneri:

Sarebbe grave se dopo aver assistito, la passata stagione, alla concessione di rigori in abbondanza per falli di mano involontari si passasse ai rigorini diffusi per contatti fisici trascurabili e tipici del gioco del calcio. Di certo, in questa giornata, sono apparsi indiscutibili il primo rigore di Abisso per il Milan, il rigore concesso alla Lazio e quello fischiato per il Verona.