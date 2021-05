Carrera su Baggio: “Esperienza a Firenze alla base dell’amore della gente per lui”

Le parole di Massimo Carrera, compagno di Roberto Baggio alla Juventus, sul trascorso del "divin codino" con la maglia della Fiorentina

Il Corriere dello Sport ha intervistato Massimo Carrera , ex compagno di Roberto Baggio alla Juventus. Mercoledì 26 maggio su Netflix uscirà il film "Il Divin Codino. Riportiamo una dichiarazione in ottica Fiorentina:

"Ha dato tanto per tante maglie e per tutto il calcio italiano. Oltre che per questo credo che alla base dell'amore della gente per lui ci sia anche il modo con cui ha costruito la sua carriera a Firenze dopo il grave infortunio, la grinta con cui ha lottato per recuperare e diventare comunque uno dei migliori al mondo".