Capitolo attacco, Diego Rossi nel mirino. Simeone riflette

Non solo centrocampisti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il mercato viola è attivo anche sul fronte attacco. La ricerca di un centravanti, che garantisca un apporto di reti notevoli alla causa, continua. Diego Rossi (LA SCHEDA), è uno dei nomi caldi. L’uruguaiano, sotto contratto con i Los Angeles FC, è un attaccante duttile capace di adattarsi perfettamente sia come punta, sia come ala sinistra. Il giocatore possiede il passaporto italiano, ma le richieste del club proprietario per il cartellino sono spropositate. Per quanto riguarda le uscite, Simeone ha ricevuto una proposta dal Cagliari che tuttavia non lo convince al 100%. L’argentino vorrebbe lottare per guadagnarsi il posto da titolare a Firenze, pur consapevole di essere reduce da una stagione alquanto complicata dal punto di vista realizzativo.