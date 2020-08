Capitolo attacco: Belotti il preferito di Rocco, ma il prezzo è altissimo. Le due alternative

Sembrano delineate le tre alternative per l’attacco: La Nazione conferma che i tre nomi in ballo sono quelli di Andrea Belotti, Krzysztof Piatek e Mario Mandzukic. Il primo è la soluzione preferita da Commisso, che vedrebbe bene una sorta di passaggio del testimone fra giovani azzurri da Chiesa, destinato a partire, e il Gallo, che però costa carissimo. Più abbordabile Piatek, che può arrivare per 20 milioni, dato che l’Hertha non pare voler fare muro. Una volta caduta l’ipotesi Belotti, verrà affondato il colpo. Rimane anche l’alternativa a costo zero, cioè Mandzukic, che però avrebbe un ingaggio monstre, ma che è sponsorizzato da Ribery.

CERCASI CENTROCAMPISTA: FIORENTINA SU LINETTY E FOFANA