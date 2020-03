Caos Milan, ora Pioli è da solo, ma non abbandona: la scelta sulle dimissioni

Stefano Pioli non è mai stato così solo, isolato alla guida del Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport nell’ambito di un momento difficile per l’allenatore ex Fiorentina: non incide più come prima, sente i risultati che mancano e soprattutto è andato via Zvonimir Boban che lo aveva voluto e protetto. In ogni caso, Pioli ha ribadito a Gazidis di non volersi dimettere: la sua scelta è definitiva.