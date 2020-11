Campo e tamponi, la situazione dei nazionali Viola. Lotta contro il tempo per Pezzella

Come riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, i sei nazionali stranieri che avevano risposto alle convocazioni hanno iniziato a far rientro a Firenze. Ieri pomeriggio sono già tornati Vlahovic, Milenkovic, Caceres e Martinez Quarta e in serata lo ha fatto anche Amrabat. Tutti sottoposti a tampone, dovranno ovviamente attendere il risultato prima di allenarsi con la squadra. Il tempo stringe e la gara contro il Benevento si avvicina. L’ultimo a rientrare sarà il cileno Pulgar in giornata. Per quanto riguarda Pezzella, il capitano è virtualmente recuperato ma sarà monitorato dallo staff medico. Eventuali ricadute sulla già affaticata caviglia sarebbero disastrose. La sua presenza contro i campani è incerta, mentre Callejon (negativizzato martedì scorso) ha ripreso le sedute di lavoro con i compagni.

