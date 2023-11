Campionato, Coppa Italia e Conference: ecco le ambizioni della Fiorentina

La Nazione fa il punto sulla situazione in casa Fiorentina per quanto riguarda le ambizioni del club. La squadra viola agisce su tre fronti, quattro con la Supercoppa ed è giusto chiedersi quali sono gli obiettivi prefissati dalla società (leggi il calendario completo). Ad oggi, l'obiettivo numero uno è superare i gironi di Conference League per saltare dei playoff scomodi. In Coppa Italia invece, arrivare ai quarti dopo aver giocato una finale, può essere già un ottimo risultato. Per quanto riguarda il Campionato, la Fiorentina che oscilla fra la quinta e la sesta posizione, dovrà puntare fino alla fine all'Europa League (anche se il quinto posto, in questa stagione, potrebbe valere un posto in Champions League).