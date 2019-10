Campanello d’allarme: il modulo senza attaccante non è più una sorpresa

Nell’analizzare la vittoria contro l’Udinese, La Gazzetta dello Sport si concentra anche sul modulo viola senza attaccanti veri, il 3-5-2 con Chiesa e Ribery davanti.

Cresce la Fiorentina di Montella rimasto fedele al 3-5-2 con Ribery e Chiesa attaccanti. Anche se stavolta la formula con i due piccoletti davanti ha evidenziato qualche limite. Con la zona centrale intasata FR7 e Federico non hanno trovato gli spazi necessari per le loro accelerazioni e le loro serpentine. Un campanello d’allarme anche in prospettiva futura. Ormai questa formula senza una prima punta non è più una sorpresa per gli avversari che stanno trovando le contromisure. Forse, già dopo la sosta, potrebbe arrivare il momento di Pedro o di Vlahovic. Ieri, pochi minuti prima del gol di Milenkovic, il tecnico viola aveva deciso di inserire proprio Vlahovic. Cambio che è saltato per l’1 a 0 che poi è stato il risultato finale.