Callejon in rampa di lancio, lo spagnolo pronto ad esordire al Franchi

Come riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, José Maria Callejon è pronto per giocare dall’inizio. Dopo lo scorcio finale disputato contro lo Spezia, lo spagnolo ha lavorato con tutti i compagni per una settimana piena. Per l’ex Napoli è arrivato il momento di prendersi la Fiorentina. Complice la probabile assenza di Ribery, dovrà ricoprire lui il ruolo di leader offensivo. Le aspettative sono alte. Veterano della Serie A, con la maglia del Napoli ha preso parte a 7 reti (3 gol e 4 assist) in 14 partite giocate contro l’Udinese. Ad affiancarlo uno tra Kouame e Vlahovic, con l’ivoriano leggermente favorito.

Bruni: “Sarri? Lo vedrei bene in Toscana, ma mi auguro che non ce ne sia bisogno…”