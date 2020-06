Calendario non impossibile, ma quanta fatica al Franchi: i numeri

Dopo il Brescia, la Fiorentina sfiderà sabato sera all’Olimpico la Lazio. Iachini dovrà fare a meno degli squalificati Caceres e Chiesa. Come scrive il Corriere Fiorentino, il calendario – sulla carta – non è impossibile.

Cinque sfide si giocheranno al Franchi, per esempio. Eppure, oggi come oggi, non è detto che sia un vantaggio. Anzi. Lo dicono i numeri. I viola infatti sono sedicesimi per rendimento casalingo. In 14 gare giocate in casa, Chiesa e compagni, hanno raccolto appena 15 punti, frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e ben 5 sconfitte, per una media di 1,07 punti a gara. Peggio, hanno fatto solo Genoa, Lecce, Spal e Brescia.

A fare impressione, prendendo in esame sempre i match giocati a Firenze, è la sterilità offensiva. Soltanto 14 i gol segnati dai viola tra le mura amiche. E la sfida col Brescia, da questo punto di vista, ha confermato la tendenza. In casa, la Fiorentina, fatica tremendamente a creare gioco.