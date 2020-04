Calciomercato, Malinovskyi e Fares nel mirino della Fiorentina

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, il reparto viola che dovrà essere maggiormente ritoccato in estate è il centrocampo. Ruslan Malinovskyi (La Scheda) e Mohamed Fares (La Scheda) sono due profili da seguire con attenzione. Il direttore Pradè è vigile. Il primo, 26 anni nato in Ucraina, ha disputato una buona stagione con la maglia dell’Atalanta mettendo a segno 5 reti divise tra Serie A e Champions League. Come confessato dal diritto interessato, già l’estate scorsa la Fiorentina era sulle sue tracce. Tanta tecnica ed un gran tiro sono le sue migliori caratteristiche. Mentre Fares, franco-algerino della Spal, ha recuperato da poco in seguito ad un intervento al legamento crociato del ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi per molti mesi. Esterno mancino a tutta fascia, andrebbe a ricoprire il ruolo svolto da Dalbert in questa stagione, in attesa di capire il futuro del brasiliano.