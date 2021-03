Nel calcio del 2021, per un giocatore, diventa fondamentale anche il mondo della comunicazione. Quella dei social network in particolare. Seba Frey è stato piuttosto chiaro nei giorni scorsi: “Non accetto che i giocatori vadano sui social a fare cose che andrebbero evitate”. Proprio la gestione di questi strumenti può diventare un arma a doppio taglio, come racconta l’edizione odierna di Repubblica Firenze. Il quotidiano ricorda l’esempio di Biraghi di qualche anno fa. Il terzino definì “fenomeni da tastiera” alcuni tifosi che lo insultavano dopo una brutta prestazione. Ma anche Eysseric, Vlahovic e Callejon hanno constatato, a loro spese e in tempi più recenti, quanto delicato possa essere questo tema.

Anche in questo particolare ambito, Franck Ribery sembra essere un maestro per tutto lo spogliatoio Viola. Il francese, che conta 5.5 milioni di follower su Instagram, sa bene quando e come comunicare attraverso le piattaforme social. Che siano le faccine arrabbiate dopo la sconfitta con la Roma o la foto del suo abbraccio con Iachini, Franck Ribery fa scuola anche in questo. Non a caso, Frey lo ha designato come leader e trascinatore di questa Fiorentina in un mondo sempre più social.