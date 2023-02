Calabrese: “Senza ambizioni, la classifica non da speranze, la reazione non c’è”

Il giornalista di Repubblica Giuseppe Calabrese , parla così del momento della Fiorentina. Calabrese con una punta di ironia critica la comunicazione della Fiorentina: "Chissà se anche con i suoi giocatori Italiano parla attraverso il sito del club. E chissà che non sia saltata la connessione quando ha detto che si dovevano svegliare. La reazione che si aspettava il tecnico non c’è stata".

L'unica speranza viola sono le coppe. Giovedì ci sarà il Braga, subito un avversario che testerà le ambizioni viola. La strada si è messa meglio in Coppa Italia, in cui uscire sarebbe un suicidio calcistico. La viola dovrà arrangiarsi con quello che ha. Anche se mettere Kouamè prima punta, secondo Calabrese non è la scelta giusta. Alla Fiorentina manca l'aggressività e manca l'idea sotto porta. A questo punto la stagione viola arriva ad un bivio. Ma la Fiorentina ha smarrito la strada, e anche contro una Juve bruttina la squadra gigliata non ha dato l'impressione di poter ribaltare la partita.