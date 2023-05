Calabrese: “Il campionato viola è una corsa a ostacoli. Ora testa al Basilea”

"È una corsa a ostacoli il viaggio della Fiorentina in campionato. Un tira e molla che allunga e accorcia la classifica con la stessa facilità. Manca di equilibrio, ma ormai è una costante. Ma a voler leggere meglio il pareggio di ieri ci sono alcuni spunti su cui riflettere in vista dei prossimi impegni. Il primo riguarda la testa. Questa Fiorentina non molla mai. Nemmeno quando va sotto per tre volte. È sempre lì, in gioco, con intensità, con coraggio, con rabbia. Un atteggiamento che ha fatto comodo ieri a Salerno, e che potrebbe far comodo anche nelle prossime partite, soprattutto nella doppia semifinale di Conference contro il Basilea. Poi c’è l’aspetto fisico. La squadra di Italiano sta bene e si vede. Nonostante sia quella che sta giocando più di tutti, è capace di correre per novanta minuti senza calare mai d’intensità. E anche questo è un bene visto che non sono previsti rallentamenti. Dunque, bene la testa e bene le gambe, e tutto sommato per come si era messa a Salerno va bene pure questo punticino che muove appena la classifica. Detto questo, però, quello che non funziona sono le continue disattenzioni. Insomma, quella che esce dalla sfida di Salerno non è una Fiorentina ridimensionata, tutt’altro, però far finta di niente sarebbe comunque sbagliato. Italiano sa bene che sono i dettagli a fare la differenza, e che non sempre una punizione può passare in mezzo a dieci gambe e finire in porta. Ora quello che ci preoccupa di più è la semifinale con il Basilea. Lì servirà la Fiorentina con la stessa testa e la stessa intensità che abbiamo visto ieri, ma con un’attenzione diversa. Se riesce a rimanere concentrata la Fiorentina può farcela, altrimenti rischia di vanificare tutti gli sforzi che ha fatto finora. E sarebbe un peccato".