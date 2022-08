Calabrese: “Identità, idee e personalità ci sono. Ora il passo successivo”

"La Fiorentina continua a piccoli passi il suo processo di crescita e dimostra di avere già una certa abitudine a far ruotare i suoi giocatori visti i tanti impegni ravvicinati. Ha un’idea di gioco. Ha personalità. E piano piano troverà anche il suo equilibrio tattico. Che ci siano ancora delle cose da mettere a posto è fuori discussione, ma la Fiorentina fino a qui ha dimostrato di avere una sua identità, di sapere sempre cosa fare, anche se non sempre lo fa bene, e di non aver paura di osare. Proprio come il suo allenatore che non ha esitato a mandare in campo Barak, che è appena arrivato. E, comunque, qualcosa di buono si è visto. La difesa: lì dietro la squadra viola non balla quasi mai. Anche a centrocampo Italiano sta trovando la solidità che cercava".